Екатеринбург, , 17:27 — REGNUM Свердловская область вышла на пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков ИА REGNUM на брифинге.

«Есть ощущение, что мы подошли к пику заболеваемости», — сказал чиновник.

Креков добавил, что власти в ближайшее время оценят количество людей с антителами к коронавирусу. Вице-губернатор добавил, что чем больше будет выявлено таких людей, тем больше будет у региона «подушка безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 4425 случая выявления коронавируса.