Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM За прошедшие сутки в 36 населенных пунктах 12 районов Ленинградской области выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 мая сообщили в оперативном штабе Ленинградской области.

При этом число выздоровевших за тот же период — 71 человек.

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Новые случаи коронавирусной инфекции вновь в большом количестве обнаружены у жителей Выборга и Гатчины — по шесть, Вырице — четыре, и Каменногорске — три. По два новых зараженных коронавирусом зафиксировано в н.п. Волосово, Сиверский, Коммунар, Новый Свет и Заяцково.

В населенных пунктах Сланцы, Каменка (Тосненский район), Починок, Копорье, Разбегаево, Кутузи, Русско-Высоцкое, Кировск, Кириши, Большое Райково, Александровской Горке, Ивангороде, Кингисеппе, Старицы, Остров (Гатчинский район), Дружная Горка, Пудомяги, Первомайское, Мурино, Сертолово, Кузьмоловский, Колчаново, Сясьстрой, Буяницы, Большая Вруда, Реполка и Бегуницы выявлено по одному новому случаю.

С начала пандемии в регионе всего выявлено 2609 человек, зараженных коронавирусом, 1186 человек уже выздоровели, 11 человек скончались.

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