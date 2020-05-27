Плёс, Ивановская область, , 17:21 — REGNUM 48 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Плёсском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщил на брифинге 27 мая глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. Всего в доме-интернате проживают 368 человек.

На данный момент учреждение работает в режиме обсерватора, постояльцы изолированы по корпусам.

«Пациенты с коронавирусной инфекцией полностью изолированы на отдельном этаже. Все они переносят болезнь в легкой форме, госпитализация не требуется, всю необходимую терапию они получают на месте», — отметил Фокин.

Он также сообщил, что к расследованию вспышки подключились и правоохранительные органы.

«Соблюдение регламентов должно быть безусловным, в том числе особенно в социальных учреждениях. Дом-интернат — закрытое учреждение, где сотрудники работают и проживают вахтами по 14 дней. Если взять идеальную ситуацию, когда никто не входит и не выходит, никто из новых пациентов не прибывает в учреждение, то и ситуации такой не могло быть. Будем разбираться, проводить расследование и обязательно дадим ответ на вопрос, кто же был «нулевым пациентом» в этом доме-интернате», — добавил Фокин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о вспышке в Плёсском доме-интернате стало известно накануне, на 26 мая сообщалось о трёх заразившихся.