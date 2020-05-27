Брянск, , 17:16 — REGNUM Тяжкий вред здоровью причинил жених своей невесте в Брянске. Мужчина в пылу ревности набросился на неё с ножом, сообщили 27 мая в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пара в марте 2020 года подала заявление в ЗАГС, а на следующий день молодые люди поссорились. Мужчина на почве ревности схватил нож и ударил девушку в живот. По заключению экспертов, невесте были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Фокинский районный суд Брянска приговорил виновного к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 300 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.