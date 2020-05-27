Ново-Огарево, Московская область, , 17:12 — REGNUM Губернатор Смоленской области Алексей Островский отчитался перед президентом Владимиром Путиным о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Беседа состоялась 27 мая в режиме видеоконференции.

Островский начал с вопроса о выплатах медикам: он сообщил, что на данный момент выплачено 34 млн рублей более чем двум тысячам медицинских работников Смоленщины за особые условия работы, а также 41 млн рублей 670 медицинским работникам за особо сложную работу. Также из регионального бюджета выделено 22 млн рублей на оплату труда иным сотрудникам, которые работали с заразившимися коронавирусом. Ещё 104 млн рублей в регионе выделили на закупку средств защиты и дезинфекции для медработникам.

В регионе развёрнуто 939 коек для лечения заразившихся коронавирусом, что вдвое больше норматива Минздрава. 490 коек обеспечено кислородом. В регионе увеличены и объёмы тестирования населения — сейчас ежедневно обследуется более 900 человек.

«Что касается эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, то у нас выявлены 1853 случая заболевания, 742 человека получают помощь в медицинских учреждениях области, 7 человек подключены к искусственной вентиляции легких и 621 человек уже выздоровел. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, 25 человек мы потеряли», — добавил Островский.

Также глава региона сообщил о мерах социальной и экономической поддержки. В частности, приняты региональные законы об освобождении бизнеса от уплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество. Также ведётся работа с банковским сектором — на данный момент в регионе одобрено уже 90% заявок со стороны малого и среднего бизнеса.