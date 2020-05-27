Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес поправки в постановление правительства региона о работе рынков в условиях действующих ограничений в связи с коронавирусом.

С 27 мая разрешена работа рынков без ограничения ассортимента в первой и второй зонах — то есть в тех районах, где заболеваемость коронавирусной инфекцией выше средней по региону и средняя, соответственно. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе областной администрации.

В обновленном документе деятельность рынков и ярмарок разделена на разные категории. С 27 мая разрешена работа рынков в первой и второй зонах без ограничения ассортимента — возможна торговля как продуктами, так и непродовольственными товарами.

Читайте также: Ленинградская область будет отменять ограничения по «принципу светофора»

«Ярмарки в первой и второй зонах могут работать исключительно в части торговли продуктами питания. При этом обязательное условие — использование масок покупателями и продавцами», — отметили в пресс-службе.

В третьей зоне — где заболеваемость ниже средней — деятельность рынков и ярмарок по-прежнему разрешена без ограничений по реализуемым товарам, но также с обязательным использованием масок.

По данным властей, в настоящее время на территории Ленинградской области шесть постоянно действующих розничных рынков в пяти районах Ленинградской области. Ярмарки, как правило, организуются на улице на определенный срок по договоренности с муниципальными властями.

Напомним, сегодня в первой «красной» зоне: ­Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы. Во второй «желтой» зоне — Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский, Киришский районы и Сосновый Бор. В третью «зеленую» зону входят Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский районы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти половина коек для пациентов с COVID-19 остаётся в резерве