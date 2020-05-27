Москва, , 16:57 — REGNUM Число случаев госпитализации пациентов с тяжёлыми симптомами COVID-19 в Москве с 12 мая уменьшилось на 40%. Об этом 27 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«С 12 мая по сегодняшний день у нас на 40% снизилось количество госпитализаций тяжелых больных, что является таким безусловным маркером», — сказал мэр.

По словам Собянина, на 40% снизилось и количество выявляемых инфицированных коронавирусом.

Согласно последним данным, всего в Москве подтверждено 171 443 случая заражения коронавирусом, 2140 из которых — за последние сутки. Скончались 2183 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 67 458 человек.

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