Рязань, , 16:58 — REGNUM Изменения в две статьи закона «О пчеловодстве на территории Рязанской области» поддержали 27 мая депутаты на заседании Рязанской областной думы, сообщает пресс-служба регионального парламента. Документ прописывает отношения пасечников и аграриев в период обработки полей пестицидами.

Теперь законом определён оптимальный порядок своевременного оповещения пчеловодов и администраций поселений о применении сельхозтоваропроизводителями пестицидов на прилегающих к пасекам территориях. Пасечники должны согласовывать места размещения ульев и уведомлять об этом аграриев, применяющих пестициды при возделывании сельскохозяйственных культур на угодьях, которые находятся в радиусе семи километров от пасек.

«В 2019 году из районов области неоднократно поступали сигналы о массовой гибели пчёл в результате обработки полей агрохимикатами. В этой связи были подготовлены корректировки», — пояснил заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Владимир Сидоров.

Владельцы стационарных пасек обязаны отправлять уведомления ежегодно до 1 апреля текущего года. Для кочевых ульев — не позднее, чем за три дня до дня их размещения.

Статья 5 изложена в новой редакции — с начала 2020 года осуществление государственного ветнадзора возложено на Россельхознадзор.