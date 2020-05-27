Грозный, , 16:56 — REGNUM В Чечне за все время ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за распространения коронавируса, оказана благотворительная помощь жителям на сотни миллионов рублей.

Одних продуктовых наборов малоимущим семьям было роздано более 1 млн штук. Всего их получила 264 131 семья, сообщил 26 мая в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом первый вице-премьер Иса Тумхаджиев.

Эти люди обратились за помощью по телефону горячей линии, отметил чиновник. Помощь была оказана на средства, предоставленные Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Помимо продуктов питания, была оказана помощь денежными средствами. В общей сложности было распределено между 50 тыс. семей 700 млн рублей.

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