Москва, , 16:53 — REGNUM С 1 июня в Москве будет разрешено гулять на улице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Снятие ограничений будет проведено в тестовом режиме. Для того чтобы выход людей на улицу после режима самоизоляции не стал массовым, в ближайшие дни разработают понятные графики прогулок.

Другим значимым изменением в городе с 1 июня станет возобновление работы непродовольственных магазинов, а также частично сферы бытовых услуг. Послабления сделают для тех предприятий, где контакт с клиентами не является длительным.

Кроме того, со следующей недели начнётся возвращение к плановому оказанию медицинской помощи в нормальном режиме. Сейчас в Москве подготовлены значительные мощности для пациентов с коронавирусом, половина больничных коек пустует.