Амстердам, , 16:35 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом превысило в Нидерландах 45,7 тыс., сообщает 27 мая Национальный институт здравоохранения (RIVM).

По его информации, за последние сутки было выявлено 190 новых случаев заражения, после чего число инфицированных составило 45 768 человек.

За тот же период скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19. С их учётом, список жертв эпидемии составляет в стране 5871 умершего.

В больницах на лечении остаются около 11,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано более 5,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID-19 свыше 343 тыс. человек.

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