Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В Петербурге специалисты начали разбор незаконно возведенного торгового центра недалеко от входа в здание Балтийского вокзала. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ).

У Балтийского вокзала сносят торговый центр ККИ Петербурга

Десятиметровый торговый центр был выявлен специалистами комитета в ноябре прошлого года на набережной Обводного канала. Они установили, что на участке земли незаконно размещен нестационарный торговый объект площадью 250 кв. метров, который к тому же на протяжении трех лет не функционирует.

Ранее данный земельный участок был предоставлен по договору аренды ООО «Коммерческо-производственная фирма «Альтернатива Синицы» для размещения торгового комплекса без права возведения капитальных сооружений. Однако оплата аренды по договору не велась из-за чего все договоренности городом были расторгнуты.

«Долг перед городом составляет более 20 млн рублей, — пояснили в ведомстве. — Землепользователю было вручено уведомление о необходимости добровольного освобождения участка, однако, в указанный срок постройка демонтирована не была».

В день рождения Санкт-Петербурга, 27 мая, ККИ совместно с подведомственной организацией приступил к проведению мероприятий по освобождению незаконно занятой территории.

По факту незаконного занятия земельного участка пользователь привлечен к административной ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства), компании назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Вместе с тем, будет проведена судебно-претензионная работа по возмещению средств, затраченных на работы по освобождению незаконно занятого участка.

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