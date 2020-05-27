Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Спустя 14 лет разработки команда энтузиастов выпустила новую версию перевода для ретро-игры Phantasy Star. Об этом 26 мая сообщило издание Kotaku.

https://twitter.com/frankcifaldi/status/1265328310759784448

В новой версии игроков ожидают обновлённый перевод на английский язык, а также различные «улучшения качества жизни». Например, теперь геймеры смогут изменить цвет волос протагониста или стиль шрифта в субтитрах.

Напомним, Phantasy Star — это серия японских ролевых игр, разработанных компанией Sega. Релиз первой части состоялся в 1987 году.

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