Хартум, , 16:32 — REGNUM Количество подтверждённых случаев COVID-19 в Судане достигло 4146, сообщает 27 мая SUNA.

По данным суданского минздрава, за минувшие сутки в стране добавилось ещё 170 инфицированных и 14 новых смертей среди пациентов с COVID-19.

Общее количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом достигло 184, число излечившихся — 588. Больше всего инфицированных выявлено в столице Судана — 3331 человека.

Напомним, в Африке по числу выявленных случаев COVID-19 лидирует ЮАР — 24 264 заражённых по состоянию на 25 мая. На втором месте находится Египет, где вирус найден у 18 756. Замыкает тройку Алжир.

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