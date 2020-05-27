Вашингтон, , 16:26 — REGNUM В магазине Google Play состоялся релиз Android Citra — первого официального эмулятора консоли Nintendo 3DS для Android. Об этом 26 мая сообщило Kotaku.

Издание отмечает, что на Android Citra стабильно работают многие популярные проекты с Nintendo 3DS. Тем не менее, эмулятор ещё находится на стадии бета-тестирования, поэтому в дальнейшем разработчики будут выпускать для него различные обновления.

Напомним, Nintendo 3DS — это портативная игровая консоль, релиз которой состоялся в 2011 году. Одной из главных особенностей приставки была возможность создавать «трёхмерный эффект» без помощи специальных очков.

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