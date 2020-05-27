Москва, , 16:26 — REGNUM Ослаблять режим самоизоляции одномоментно нельзя, это следует делать с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, однако предложение мэра Москвы Сергея Собянина о прогулках жителей по графику может вызвать определенное недовольство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Я думаю, что общество перегрето, и на фоне QR-пропусков, и «Социального мониторинга», штрафов, которые Верховный суд признал незаконными, выгул граждан по графику может вызвать волну негативного отношения», — заявил Нилов.

При этом он напомнил, что графики прогулок жителей составлялись в Германии, однако это происходило на пике пандемии коронавируса.

«Выход из режима самоизоляции должен проходить поэтапно, с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических требований, однако озвученный формат прогулок может вызвать непонимание», — полагает парламентарий.

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня разрешаются горожанам прогулки в парках и скверах, однако предполагается, что гулять жители будут по графику, домами и в тестовом режиме.