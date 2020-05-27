Белгород, , 16:25 — REGNUM Факты незаконного провоза стёкол для сварочных масок и химических препаратов для борьбы с болезнями растений пресекли сотрудники Белгородской таможни. Незадекларированные товары обнаружены при досмотре автомобилей на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка, сообщили 27 мая в пресс-службе Центрального таможенного управления.

600 стёкол для сварочных масок обнаружили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса в багаже. Водитель автомобиля пытался вывезти их на Украину для перепродажи.

С обратной стороны, в Россию, водитель грузовика хотел ввезти 58 пластиковых литровых ёмкостей с фунгицидом «Агрикур». Разрешительных и сопроводительных документов на товар он предъявить не смог.

На нарушителей составлены административные материалы. Товары изъяты.