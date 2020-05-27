Нью-Йорк, США, , 16:20 — REGNUM Энтузиаст с ником Makinolo решился на необычный эксперимент — он разработал модификацию, которая позволяет управлять велосипедом в GTA V при помощи настоящего велотренажёра. Об этом 27 мая сообщает портал Shazoo.

Для корректной работы модификации компьютер с игрой нужно подключить к «умному велостанку». Автор необычного мода также записал видеоролик, на котором он управляет игровым велосипедом при помощи своей разработки.

Напомним, GTA V — это популярная экшен-игра, разработанная американской компанией Rockstar Games. Её релиз состоялся в 2013 году.

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