Рига, , 16:20 — REGNUM В Латвии за сутки скончался еще один пациент с COVID-19. Об этом 27 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, умерший пациент принадлежал возрастной группе с 80 до 85 лет. Таким образом, от COVID-19 всего в стране скончались 23 человека.

Кроме того, за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на четыре. Отмечается, в течение 24 часов медики провели 1955 тестов, общее число тестов с начала пандемии достигло 103 553. В стационарах находятся 25 человек, состояние троих из них тяжёлое.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.