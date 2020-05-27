Токио, , 16:14 — REGNUM По словам многих инсайдеров, Square Enix работает над созданием анимационного сериала по мотивам серии игр Kingdom Hearts. Об этом 27 мая сообщает «Игромания».

Пилотный эпизод шоу создаётся на базе игрового движка Unreal Engine. Сообщается также, что к озвучке своих персонажей вернутся Билл Фармер (Гуфи), Тони Ансельмо (Дональд Дак) и Джим Каммингс (Винни-Пух).

Напомним, Kingdom Hearts — это франшиза японских ролевых игр, разработанная компанией Square Enix. По сюжету, мальчик Сора вместе со своими друзьями путешествует по мирам мультфильмов компании Disney.

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