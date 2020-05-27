Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону продолжают работу пункты выдачи спецпропусков для работников предприятий и организаций, возобновляющих свою деятельность. В настоящее время получить разрешение на перемещение по областному центру можно в зданиях многофункциональных центров, сообщили ИА REGNUM в мэрии 27 мая.

Пункты выдачи открыты в восьми районах города-миллионника. Получить разрешение можно по записи после рассмотрения онлайн-заявки. Документы можно направить в районную администрацию по электронной почте.

Напомним, что только в период с 23 по 24 мая в Ростове-на-Дону было выдано почти 6 тыс. спецпропусков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 мая в Ростовской области возобновлена работа непродовольственных магазинов, МФЦ и центров занятости населения. В настоящее время ведётся подготовка к открытию дежурных групп в детских садах.

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