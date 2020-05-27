Москва, , 16:09 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 27 мая предложил составить «максимально простую схему», позволяющую людям прогулки на улице.

Докладывая президенту РФ о ситуации в городе, мэр отметил, что москвичи ждут прогулки, однако если сразу снять ограничения, люди могут выйти на улицы, «как на первомайскую демонстрацию».

Глава столицы предлагает сделать это в тестовом режиме, сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут совершать прогулку.

«Чтобы не все враз», — пояснил он.