Вильнюс, , 16:05 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 27 мая, во время своего заседания, утвердило решение об очередном продлении режима карантина в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Карантин продлён до 16 июня.

Однако одновременно с 1 июня вступают в силу новые послабления. Будут разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе в количестве не более 300 участников. В закрытых помещениях — до 100 человек. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то с 16 июня на открытом воздухе разрешат собираться по 500 человек, а с 1 июля — по 700.

Барам, ресторанам, кафе и ночным клубам разрешено работать до 23 часов вечера. Разрешены командные виды спорта.

С 1 июня откроется авиасообщение со Швейцарией, Великобританией и Северной Ирландией, также будет разрешено прибывать из всех стран, где заболеваемость коронавирусом не превышает 25 случаев на 100 тыс. человек.