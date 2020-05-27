Тбилиси, , 16:03 — REGNUM В самом начале пандемии коронавируса в стационарах Грузии было лишь 1749 койко-мест, оснащенных аппаратами искусственного дыхания и предназначенных для лечения пациентов с респираторными заболеваниями, сообщил на пленарном заседании парламента Грузии 27 мая премьер-министр Георгий Гахария.

По его информации, в целом в масштабе Грузии на тот момент функционировало 297 стационаров, в которых было 17 514 койко-мест.

«Если из этого количества вычесть специализированные госпитали, то останется примерно 10 000 койко-мест, из которых в отделениях интенсивной терапии было 2290 коек, а оснащенных для пациентов с респираторными заболеваниями — всего 1749 койко-мест. Кроме того, в стране сегодня 488 реаниматологов, которые одновременно могут обслужить только 1200 инфицированных пациентов, и лишь 256 инфекционистов, которые могут ежедневно управлять 853 инфицированными пациентами», — пояснил премьер.

По его словам, исходя из такого состояния в системе здравоохранения и были приняты решения о раннем введении в стране ограничений для предотвращения масштабного распространения коронавируса.

«Исходя из такого положения, мы могли управлять лишь определенным количеством COVID-инфицированных пациентов. Принимая такое решение, правительство опиралось на исследования авторитетных зарубежных институтов, которые уже появились в тот период. Это были три основные модели. По модели университета Пенсильвании, через 12−13 недель после выявления первого случая внутреннего распространения коронавируса в стране было бы 5950 инфицированных. По модели Базельского университета через 13−14 недель после первого случая внутреннего распространения количество инфицированных достигало 5100 человек, а по модели центра контроля и превенции заболеваний США через 5−7 недель после первого случая внутреннего распространения в стране было бы около 3000 случаев. Но это лишь 20% от общего числа инфицированных, то есть число тех пациентов, которые нуждаются в госпитализации, так как по данным ВОЗ, госпитализации подлежат именно 20% всех инфицированных», — сообщил Гахария.

По его заявлению, правительство Грузии проанализировало все эти данные и приняло решение, что лучшим инструментом для контроля над ситуацией является социальное дистанцирование и разделение управления на четыре крупных блока.

Как известно, 28 января правительство Грузии создало межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом, а вскоре поделило управление ситуацией на 4 блока: здравоохранение, экономика, безопасность и запасы и логистика, координацию которых поручило отраслевым министерствам.