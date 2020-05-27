Москва, , 15:59 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин предложил возобновить работу непродовольственных магазинов с 1 июня. Об этом он заявил на рабочей встрече с президентом России.

Также столичный мэр предлагает разрешить работу части предприятий сферы бытовых услуг.

Собянин доложил президенту о стабилизации ситуации в столице.

«Сегодня уже можно говорить о следующих шагах выхода из кризисной ситуации», — сказал он.

Мэр предлагает «раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта — прачечные, химчистки, ремонтные мастерские».

Встреча проходит в видеорежиме.