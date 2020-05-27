Москва, 27 мая 2020, 15:59 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин предложил возобновить работу непродовольственных магазинов с 1 июня. Об этом он заявил на рабочей встрече с президентом России.
Также столичный мэр предлагает разрешить работу части предприятий сферы бытовых услуг.
Собянин доложил президенту о стабилизации ситуации в столице.
«Сегодня уже можно говорить о следующих шагах выхода из кризисной ситуации», — сказал он.
Мэр предлагает «раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта — прачечные, химчистки, ремонтные мастерские».
Встреча проходит в видеорежиме.