Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM В городах и районах Ростовской области, где игнорируются санитарные требования, могут ввести карантин. В этот период будут работать только лишь аптеки, магазины и медучреждения. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 27 мая сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

«Я не исключаю ситуацию, при которой сохраняется возможность точечных решений, которые заключаются во введении карантина на конкретной территории. Напомню, что такое карантин. Мы закрываем территорию. Закрывается почти всё. Никто не выезжает из этой территории, никто не въезжает на эту территорию. Вообще всё будет блокировано, жизнь остановится», — подчеркнул глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что о необходимости карантина в тех городах и районах, где ситуация с распространением коронавируса наиболее сложная, ранее заявлял главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.