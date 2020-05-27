Алма-Ата, Казахстан, , 15:56 — REGNUM Власти Алма-Аты негативно относятся к идеи о снятии блокпостов вокруг города. Об этом 27 мая заявил аким (глава) города Бакытжан Сагинтаев на брифинге.

По его словам, полное снятие блокпостов негативно скажется на эпидемиологической ситуации в Алма-Ате. Вместе с тем власти прорабатывают вопрос расширения санитарного пояса.

Сагинтаев отметил, что ежедневно из области в город въезжают 10−12 тыс. автомобилей. По его мнению, без блокпостов в город будут въезжать до 15 тыс. машин. Мэр призвал жителей отнестись с пониманием к заторам. Вопрос о расширении блокпостов согласуется, добавил аким.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 мая в Алма-Ате выявлено 2353 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1345 человек, скончались десять пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате провели 150 тыс. тестов на коронавирус