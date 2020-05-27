Тюмень, , 15:53 — REGNUM Студентов Тюменского государственного медуниверситета перевезли из общежития в санаторий «Верхний Бор», который стал обсерватором. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Напомним, в общежитии №1 тюменского медуниверситета был выявлен очаг коронавирусной инфекции. Первый положительный тест на SARS-CoV-2 был выявлен у студента пятого курса, который подрабатывал медбратом в Тюменском кардиологическом научном центре и был обследован в ходе обязательного мониторинга медработников. После тестирования проживающих в общежитии студентов выявлено ещё пять носителей коронавируса.

Департаментом здравоохранения Тюменской области 27 мая принято решение поместить более 200 студентов из общежития №1 тюменского медуниверситета в обсерватор на базе реабилитационного центра «Верхний Бор».

Молодые люди уже делятся в социальных сетях своими впечатлениями о первом дне в санатории. По их словам, их хорошо кормят, но слабый интернет не позволит им полноценно дистанционно учиться.

Читайте ранее в этом сюжете: В общежитии тюменского медуниверситета выявили студентов с коронавирусом