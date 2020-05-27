Сантьяго, , 15:54 — REGNUM Жительница Чили, возраст которой составляет 111 лет, сумела вылечиться от COVID-19. Об этом 27 мая сообщает чилийский телеканал 24Horas.

По данным журналистов, Хуанита — так зовут женщину, проживает в доме престарелых Hogar Italiano в коммуне Нуньоа на территории провинции Сантьяго и её тесты на коронавирус, вопреки всем мерам предосторожности, ранее дали положительный результат.

При этом, несмотря на то, что у женщины были до заражения SARS-CoV-2 респираторные проблемы, она вылечилась от COVID-19 и намерена в июле отметить свой 112-й день рождения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Чили составляет около 78 тысяч и 806 человек скончалось от нового заболевания.