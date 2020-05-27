Москва, , 15:52 — REGNUM МАДИ отменила с 14 мая 3471 штраф московским водителям за ошибку в оформлении цифровых пропусков. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

За последние сутки отменили ещё 451 штраф. В МАДИ проявляют лояльность к ошибкам водителей, допускаемым при оформлении цифровых пропусков, когда автомобилисты указывают неверный госномер транспортного средства.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые два дня работы каршеринга в Москве после снятия ограничений арендовано 2 тыс. машин.