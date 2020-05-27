Рязань, , 15:53 — REGNUM Шесть городских пляжей готовятся принять отдыхающих этим летом в Рязани. Их откроют после снятия ограничительных мер, сообщили 27 мая в мэрии города.

Три пляжа на Борковских карьерах и на реке Старица готовят к сезону инвесторы. Дирекция благоустройства Рязани с привлечением подрядной организации занимается пляжами на озере Ореховое и в районе Лысой горы. В местах купания проведено обследование и очистка дна, прибрана прибрежная территория. На официальных пляжах будут дежурить медики, спасатели и полиция, подготовлены необходимые плавсредства для спасения людей на воде, установлены объекты благоустройства и биотуалеты.

Отдыхающие смогут посещать пляжи при условии соблюдения мер предосторожности и социального дистанцирования.