Москва, , 15:49 — REGNUM Самым лучшим музеем современного искусства в России назван музей «Гараж» в Парке Горького (Москва). В 2019 году посетили более 930 тысяч человек, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте — Московский музей современного искусства (ММОМА), (540 тыс.), на третьем — «Новый Иерусалим» в Истре, (470 тыс.). В пятерке лидеров — музей Эрарта в Санкт-Петербурге (413 тыс.) и музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске (более 300 тыс. человек).

Также в топ-10 лучших музеев современного искусства вошли Ельцин Центр в Екатеринбурге, центр «Арсенал» в Нижнем Новгороде, «Дом муз» в Ярославле, Галерея Бронштейна в Иркутске и Новгородский центр современного искусства (НЦСИ) в Великом Новгороде.

Как сообщало ИА REGNUM, составлен рейтинг лучших музеев-усадеб поэтов России. Возглавляет рейтинг Захарово и Вязёмы, музей-усадьба А.С. Пушкина в Подмосковье.

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