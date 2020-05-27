Тунис, , 15:46 — REGNUM За минувшие сутки на территории Туниса не было выявлено ни одного нового зараженного коронавирусной инфекцией. Это следует из обнародованных 27 мая данных статистики минздрава страны на странице ведомства в соцсети Facebook.

Согласно этим данным, общее число зараженных коронавирусом в стране по-прежнему составляет 1 051 человека.

Также указывается, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в Тунисе по-прежнему составляет 48 человек, так как в стране не было ни одной смерти с 24 мая.

При этом 929 пациентов выздоровели от COVID-19 и ещё два человека в настоящее время лечатся в больнице.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Киргизии зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 12 среди медиков.