Черкесск, , 15:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии организована проверка прокуратуры по материалам, опубликованным в СМИ, о якобы произошедшей вспышке коронавирусной инфекции в детском доме. В случае установления истинности фактов, изложенных в статье, будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, о том, что в Республиканском детском доме-интернате «Забота» произошло массовое заражение коронавирусом детей и сотрудников, сообщила «Политика 09». Об этом порталу рассказали работники детского учреждения.

«К вам обращается коллектив сотрудников детского дома «Забота». В связи со сложившейся ситуацией наше учреждение закрыли на карантин, вахта по 14 дней, 21 один сотрудник в каждой вахте», — говорится в обращении к журналистам.

По словам обратившихся сотрудников, все они прошли тесты на коронавирус, результаты, как сообщили, отрицательные. Однако, находясь на смене, многие из них заболели, одна «сотрудница лежит в госпитале», при этом «начальство в лице руководителя Бажева Б. И. всё скрывает», пожаловались работники детского дома.