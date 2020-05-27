Архангельск, , 15:36 — REGNUM В Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили еще у 127 человек. Общее число зараженных с начала пандемии в регионе выросло до 1583. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых пациентов — 92 северодвинца, из них 77 — работники оборонных предприятий. Список зараженных пополнили также 25 архангелогородцев, четыре жителя Приморского района, по одному — в Няндомском, Вельском, Плесецком, Каргопольском, Коношском районах. В статистику включили еще одного человека, прописанного в Верхнетоемском районе. Однако проживает он в другом регионе.

«В штабе сообщили, что среди пациентов инфекционных отделений 21 человек находится в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. под наблюдением медиков остаются 1602 человека.