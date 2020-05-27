Бишкек, , 15:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии приняло решение о поэтапном возобновлении с 26 марта мероприятий по плановой иммунизация граждан по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На первом этапе профилактические прививки будут ставить детям в возрасте до одного года. Также вакцинировать киргизстанцев начнут по эпидемиологическим показаниям против кори и краснухи.

В минздраве отмечают, что переболевших коронавирусом граждан и контактных лиц без клинических проявлений COVID-19 будут вакцинировать как обычно — согласно национальному календарю профилактических прививок.

Напомним, что с начала 2020 года на территории Киргизии зарегистрировано 717 случаев заражения корью. В основном заболевают контактные дети довакцинального возраста (младше одного года) — на них приходится 52,2% случаев и отказавшиеся от вакцинации граждане — 14,5%.