Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM На выплаты петербургском медикам власти направили 600 млн рублей из резервного фонда. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в Смольном. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Напомним, 27 мая депутаты городского ЗакСа приняли в третьем чтении закон, который снимает лимит на размер резервного фонда в 2020 году. Это связано с дополнительными оперативными тратами на борьбу с коронавирусом.

Упомянутые 600 млн рублей должны пойти тем медработникам, кто заразился коронавирусом в процессе оказания помощи пациентам, а также членам семей погибших медиков.

Напомним, в случае заражения медик получает 300 тыс. рублей, при установлении инвалидности — 500 тыс. рублей, в случае гибели его семья получает 1 млн рублей.

Медики и члены их семей могут обратиться за денежной выплатой в администрацию района по месту жительства или в комитет по социальной политике, если живут за чертой города.

На данный момент такие выплаты получили уже 99 человек на общую сумму в 30 млн рублей.

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В отношении более 600 пострадавших медиков дополнительно приняты положительные решения комиссий. Ранее власти сообщили, что в Петербурге коронавирус подхватили более трех тысяч медиков.

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