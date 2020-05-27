Москва, , 15:29 — REGNUM В первые две недели июня всё ещё будет наблюдаться активное распространение коронавируса, а после этого он «впадёт в спячку». Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил заместитель директора ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Николай Филатов.

«Я думаю, что две недели летних мы еще активно половим коронавирус в популяции, а потом он просто «уйдёт в спячку», его даже найти будет трудно», — сказал Филатов.

Специалист отметил, что его знания позволяют сделать соответствующий вывод.