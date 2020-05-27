Москва, , 15:22 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила защиты диссертаций в дистанционном режиме во время пандемии коронавируса. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мшустин.

Читайте также: Защиты диссертаций в СПбГУ теперь происходят on-line

Главная особенность защиты кандидатских и докторских диссертаций в период самоизоляяции — члены диссертационных советов и оппоненты могут очно не присутствовать на заседании, связь удаленная — через видео‑ и аудиозвонки.

Также доля членов диссертационного совета не должна превышать 2/3 от общего числа участников. Учёная степень присуждается по итогам открытого голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобразования РФ допускает перенос этапов присуждения учёных степеней, если заседания диссертационных советов откладываются из-за коронавируса.

Читайте также: Минобрнауки России ограничило защиту диссертаций в Таджикистане