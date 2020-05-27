Москва, 27 мая 2020, 15:23 — REGNUM После заявления президента РФ о проведении Парада в честь Победы 24 июня во всех частях уже сегодня начнётся подготовка. Об этом 27 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по экономической политике Сергей Калашников.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль планирует пригласить на парад Победы в Москве лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ).