Москва, , 15:23 — REGNUM После заявления президента РФ о проведении Парада в честь Победы 24 июня во всех частях уже сегодня начнётся подготовка. Об этом 27 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по экономической политике Сергей Калашников.

«Что касается военного парада. И президент, и все понимают, что организация безопасности во время военного парада гораздо легче осуществляется, чем, например, [во время] шествия Бессмертного полка. Не случайно президент оговорился, что по поводу Бессмертного полка мы ещё будем смотреть. Все существующие на сегодняшний день туманные и неоднозначные показатели всё-таки свидетельствуют о том, что практически коронавирус идёт на спад», — сказал Калашников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль планирует пригласить на парад Победы в Москве лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ).