Москва, , 15:19 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин представит президенту России Владимиру Путину доклад о ситуации с распространением коронавируса в российской столице. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, собеседники обсудят прогнозы по распространению инфекции, планы властей, а также готовность объектов противоэпидемиологической инфраструктуры.

Путин также планирует провести переговоры с губернатором Смоленской области Алексеем Осторовским. Кроме того, запланировано совещание о ситуации на рынке труда и один международный телефонный разговор.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 мая в Москве выявили 171 443 случая заражения коронавирусом, в том числе 2140 за минувшие сутки, выздоровели 67 458 человек, скончались 2183 пациента.