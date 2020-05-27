Казань, , 15:21 — REGNUM В честь 100-летия образования ТАССР в республике выпущена почтовая марка тиражом 250 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан Почтасы».

В столице республики 27 мая состоялась церемония гашения почтовой марки, участие в которой приняли глава региона Рустам Минниханов и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Марка доступна в отделениях Почты России. На ней изображены герб Татарии, национальный орнамент, достопримечательности и достижения. Памятные экземпляры марок передадут в Национальный музей РТ, Госархив РТ и музей истории государственности республики.

Помимо этого, к знаменательной дате подготовили специальный почтовый блок с надпечаткой с памятным текстом, маркированный конверт «100-летие образования Республики Татарстан» и выпустили юбилейную монету номиналом 3 рубля тиражом 3 тыс. штук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани 27 мая прошел велопробег, посвященный 100-летию образования ТАССР.

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