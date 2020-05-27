Архангельск, , 15:16 — REGNUM В Архангельской области новый коронавирус стал причиной гибели трех человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Напомним, до сих пор в «коронавирусной» статистике региона числился только один летальный исход. Сегодня штаб получил подтверждение еще по двум пациентам — коронавирус стал причиной смерти жителей Коношского района. Эксперты также установили, что 60-летний пациент из Новодинска, у которого коронавирус был обнаружен после смерти, умер от другого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, оперштаб ожидает данных о причинах смерти нескольких пациентов, у которых был обнаружен коронавирус.