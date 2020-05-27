Париж, , 15:14 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер космического симулятора Hardspace: Shipbreaker. Его опубликовали 27 мая на YouTube-канале издательства Focus Home Interactive.

В Hardspace: Shipbreaker игрокам предстоит разбирать огромные космические корабли на части при помощи высокоточного лазерного резака. Чем больше заказов выполнит геймер, тем более трудные и интересные миссии откроются ему в будущем.

Релиз Hardspace: Shipbreaker в «раннем доступе» Steam ожидается 16 июня 2020 года. Полная версия игры должна выйти на PC, PS4 и Xbox One.

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