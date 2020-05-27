Обнинск, Калужская область, , 16:32 — REGNUM 30-летний Житель Обнинска приговорён судом к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за фиктивную регистрацию иностранных граждан и управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом 27 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Судом установлено, что с мая по август 2019 года обвиняемый умышленно фиктивно поставил на учёт по адресу своего проживания 74 иностранных граждан без намерения фактически предоставлять им жилое помещение.

Также ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, но в ноябре 2019 года вновь был уличён сотрудниками ГИБДД в нетрезвом вождении автомобиля.

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