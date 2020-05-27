Абакан, , 15:09 — REGNUM В земледельческой зоне Хакасии 28−30 мая в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до — 3 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Абакана, ссылаясь на информацию Хакасского ЦГМС.

Ночью 28 мая в Хакасии прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 15−18 м/с, местами грозы.

В Таштыпском и Бейском районах республики сохранится четвёртый класс пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области 28 мая местами при прояснении также ожидаются заморозки до — 2 °C.

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