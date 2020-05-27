Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Общежитие Политехнического университета №13 на Гражданском проспекте, 30 закрыли на карантин после того, как руководство вуза не смогло предотвратить распространения коронавирусной инфекции среди студентов. Об этом 27 мая говорится в сообщении вуза.

Фото: сайт СПбПУ /www.spbstu.ru

Как отмечают в университете, когда в общежитии №13 выявили первые случаи коронавируса, службы вуза сделали все возможное, чтобы локализовать инфекцию. На карантин были закрыли несколько этажей общежития, а до студентов попытались донести, что для их же безопасности необходимо соблюдать режим самоизоляции, и не выходить за пределы корпуса.

«К сожалению, не все студенты эти требования соблюдали, и локализовать коронавирусную инфекцию не удалось. Ввиду этого федеральная служба Роспотребнадзора потребовала ввести на территории общежития режим обсервации», — говорится в сообщении.

С 22 мая общежитие закрыто на 14 дней, однако срок может быть увеличен, если не будут соблюдаться необходимые требования по обсервации. Чтобы не нарушать установленные временные ограничения, руководство вуза пообещало взять на себя все обязательства по обеспечению студентов всем необходимым.

Кроме того, по решению ректора СПбПУ студенты общежития получат дополнительную материальную помощь в размере 4000 рублей.

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