Минск, , 15:03 — REGNUM За прошедшие сутки общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Белоруссии выросло на 897 и стало составлять 38 956 человек. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба минздрава страны.

«Зарегистрированы 38 956 человек с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что общее число умерших от COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 214 человек, причем 6 из них скончалось за минувшие 24 часа.

Кроме этого, сообщается, что суммарное число вылечившихся от COVID-19 в Белоруссии на данный момент составляет 15 923 пациента и что в стране было в общем проведено 485 534 теста на коронавирус.

Отметим, как сообщало, ранее стало известно, что правительство Латвии не планирует продлевать действие режим ЧС после 9 июня.