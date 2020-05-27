Балашиха, Московская область, , 22:30 — REGNUM Несмотря на отмену цифровых пропусков, на улицах подмосковной Балашихи пока не заметно резкого увеличения гуляющих жителей, хотя несколько вырос поток автомобилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В сквере много людей, многие ходят в масках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Народная дружина следит за порядком Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Утром на улицах по-прежнему малолюдно. Ситуация несколько меняется ко второй половине дня: люди выходят на прогулку по скверам и аллеям, а вот в парках по-прежнему пусто, так как все еще закрыты для посетителей. Зато парки наводнили свободно гуляющие птицы. Что касается действующего в регионе «масочного режима», то большинство жителей носят маски в помещениях, но часто стараются приспустить их на открытом воздухе.

На Горьковском шоссе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На центральной площади города достаточно часто можно увидеть детей и взрослых на велосипедах. Жители общаются, кормят голубей, покупают еду навынос в кафе, так как последние пока закрыты для обычного обслуживания. Большинство покупателей в кафе и магазинах стараются соблюдать положенную дистанцию в полтора метра.

Водители маршруток в масках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В городе стало много машин особенно в час пик Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Днем в городе не так много машин, хотя с улиц исчезли «карантинные» посты ДПС. В часы пик количество автомобилей возрастает. Исключение составляет Горьковское шоссе в сторону Московской области. Движение там намного плотнее, чем в целом по городу, машины передвигаются относительно медленно.