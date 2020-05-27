Балашиха, Московская область, 27 мая 2020, 22:30 — REGNUM Несмотря на отмену цифровых пропусков, на улицах подмосковной Балашихи пока не заметно резкого увеличения гуляющих жителей, хотя несколько вырос поток автомобилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В сквере много людей, многие ходят в масках
В сквере много людей, многие ходят в масках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парк закрыт. Охрана в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В парке гуляют по пустым дорожкам вороны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бульвар в центре города полон прогуливающихся людей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Народная дружина следит за порядком
Народная дружина следит за порядком
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Городская служба поливает клумбы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Городская служба моет дорожки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Доставка еды
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Утром на улицах по-прежнему малолюдно. Ситуация несколько меняется ко второй половине дня: люди выходят на прогулку по скверам и аллеям, а вот в парках по-прежнему пусто, так как все еще закрыты для посетителей. Зато парки наводнили свободно гуляющие птицы. Что касается действующего в регионе «масочного режима», то большинство жителей носят маски в помещениях, но часто стараются приспустить их на открытом воздухе.

Мелкие кафе уже открылись
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Звучат всем знакомые песни
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Небольшие предприятия еще закрыты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Продуктовый магазин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Магазины с не продуктовыми товарами до сих пор закрыты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Детские площадки с детьми
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фонтан
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На площади города гуляют люди
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На Горьковском шоссе
На Горьковском шоссе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На центральной площади города достаточно часто можно увидеть детей и взрослых на велосипедах. Жители общаются, кормят голубей, покупают еду навынос в кафе, так как последние пока закрыты для обычного обслуживания. Большинство покупателей в кафе и магазинах стараются соблюдать положенную дистанцию в полтора метра.

Очередь в Макдональдс соблюдает дистанцию
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди на остановках в масках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Водители маршруток в масках
Водители маршруток в масках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В городе стало много машин особенно в час пик
В городе стало много машин особенно в час пик
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Днем в городе не так много машин, хотя с улиц исчезли «карантинные» посты ДПС. В часы пик количество автомобилей возрастает. Исключение составляет Горьковское шоссе в сторону Московской области. Движение там намного плотнее, чем в целом по городу, машины передвигаются относительно медленно.

Горьковское шоссе собирает пробки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Нуждающиеся просят помощи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скопление машин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пробки на дорогах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Из Москвы в область едет много машин
Из Москвы в область едет много машин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Горьковское шоссе в пределах города Балашиха
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Горьковское шоссе в пределах города Балашиха
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM