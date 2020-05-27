Москва, , 14:56 — REGNUM То, что граждане продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд — это вполне закономерно, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя вывод валюты со счетов физлиц.

«Основные показатели для вкладчиков — это надежность и доходность. И то, и другое падает в период кризиса.

Надежность страдает из-за общего новостного фона, недоверия и слухов, а доходность снижается по объективным экономическим причинам — в марте, в целях поддержки экономики, Центробанк США снизил ставку до нуля.

Как следствие, к нулевым отметкам устремились и ставки по валютным вкладам, а многие банки вообще прекратили прием вкладов в долларах. По евро, на фоне отрицательных ставок в Еврозоне, депозитов нет уже давно.

Прекрасную альтернативу валютным депозитам предлагают сейчас брокерские компании, куда и уходят деньги из банков с начала года.

Московская биржа постоянно рапортует о рекордном количестве новых счетов, что лишний раз подтверждает эту тенденцию.

Корпоративные евробонды предлагают сейчас двузначную доходность — грех не воспользоваться удачным моментом для пересмотра инвестиционной стратегии. Как известно, инвестор голосует ногами, что мы сейчас и наблюдаем», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года россияне вывели со счетов $8,3 млрд, то есть почти весь объем валюты, который накопили в 2019 году.

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